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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 07:27 BJT

〔表格〕外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将卖超400万股

路透东京8月2日电---以下为日本股市周二开市前,九家外资券商的下单情况:

日股(单位:百万股):

卖单 16.3

买单 12.3

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净卖单 4.0 (完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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