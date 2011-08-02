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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 11:16 BJT

修正:〔美国政经〕参院将于周二就举债上限议案进行投票--参院民主党领袖

(更正:在标题和内文第一段中补上投票日期"周二")

路透华盛顿8月1日电---美国参议院民主党领袖里德(Harry Reid)周一表示,参议院将在周二1600GMT对美国举债上限议案进行投票.

里德称,举债上限议案要在参议院获得通过,需要获得100票中的60票.如果议案在参议院也得到通过,将提交给总统奥巴马签署,从而成为法律.(完)

--编译 高琦; 审校 徐文焰

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