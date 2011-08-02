修正:〔美国政经〕参院将于周二就举债上限议案进行投票--参院民主党领袖

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:在标题和内文第一段中补上投票日期"周二")
路透华盛顿8月1日电---美国参议院民主党领袖里德(Harry Reid)周一表示,参议院将在周二1600GMT对美国举债上限议案进行投票.
里德称,举债上限议案要在参议院获得通过,需要获得100票中的60票.如果议案在参议院也得到通过,将提交给总统奥巴马签署,从而成为法律.(完)
--编译 高琦; 审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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