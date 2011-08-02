〔金砖国家〕8月1日股汇市收盘纵览

路透8月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨9.87点或0.87%,报1,147.60点.

中国股市:沪综指微幅收升.7月官方PMI数据优于预估以及央行保持必要政策力度的表态,令投资者预期紧缩政策将难以放松,大盘成交低迷欲振乏力.分析人士预计,市场观望气氛浓厚,短线料持续整固行情.沪综指.SSEC收报2,703.783点,涨2.054点,或0.08%.[.SSCN]

香港股市:收升约1%,受益于美国国会领袖在最後时刻达成协议,将避免史无前例的债务违约.恒生指数.HSI收高0.99%,报22,663.37点,逼近日内低点,成交量萎缩表明投资者情绪依然谨慎.恒生国企指数.HSCE收升1.35%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价再收创2005年汇改来新高.尽管美国国会领袖在最後时刻达成协议,但在人民币中间价创新高的情况下,境内投资者对持美元过夜仍存疑虑,尾盘抛售美元,推动人民币继续走强.[CNY/CN][ID:nCN1867367]

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印度股市:终止连续四日跌势,收高0.6%,因美国就债务问题达成协议令投资者稍感宽慰,并促使他们买入风险资产.指标BSE指数.BSESN涨0.64%,或117.13点至18,314.33点.当日23支成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比走高,因美国达成债务协议提振风险偏好,并推高全球股市及大多亚洲货币,但国有银行为结算伊朗石油而买入美元料限制卢比涨势.卢比兑美元INR=D2收报44.07/08,较上周五收盘价44.185/195上涨0.3%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,985.780点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.85%,报1,036.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.62%,报27.8000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.43%,报39.5075.

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巴西股市:拉美股市下跌,因美国制造业疲弱数据引发衰退忧虑,这盖过了美国达成债务协议的利好影响.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.49%至58,535.74点,或会下探2010年5月来最低点.[ID:nN1E77018U]

巴西汇市:美国制造业数据疲弱打压雷亚尔.雷亚尔兑美元BRBY收低0.62%至1.5597.[ID:nN1E7701Q8]

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南非股市:终结连续五日跌势.矿商Exxaro涨幅在绩优股中居前.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.17%,至27,905.27点,综合指数.JALSH涨0.16%,报31,257.31点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元下滑,因一连串疲弱国际制造业数据引发对全球经济的忧虑,促使投资者买入传统避险资产.1600GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于6.7425,较上周五纽约收盘的6.6950下跌0.7%.[.JALSH](完)