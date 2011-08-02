更正:《美国政经焦点》众议院通过调高举债上限议案,为避免违约扫清障碍

(更正:因译文有误,内文倒数第二段"贝纳主张的不得立即增税要求被删减",应修改为"贝纳在没有立即增税的情况下得到了他要求的减支规模")

路透华盛顿8月1日电---美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.

在最後期限的前一天,共和党掌控的众议院以269票赞成、161票反对的投票结果,通过了周末制定的2.1万亿(兆)美元赤字削减计划,这为该议案在参议院获得通过铺平了道路.

参议院民主党领袖里德称,民主党占优的参议院将在1600GMT对调高举债上限议案进行投票.[ID:nCN1868837]

之前,面对共和党保守派和民主党自由派的阻挠,妥协计划能否在众议院获得通过所存在的不确定性,一直以来令全球金融市场紧张不安.

周二前达成上调美国政府14.3万亿美元举债上限的协议,将可消除美国无法借债来支付开销的风险.

美国这个全球最大经济体一旦违约,所引发的冲击波将影响整个国际经济体系.

在众议院投票前的数小时,共和党与民主党领导人竭力说服党内成员接受其与奥巴马达成的协议,以终止针锋相对的僵持局面.这种僵局已经削弱美国民众对本国政治制度的信心,并损害了美国的国际形象.

但对于美国恐遭评级调降的担忧依然存在.评级下调会拉高美国的借款成本,威胁脆弱的经济复苏,并造成全球投资者的不安情绪.

这项妥协计画要求在10年内减少开支但不新增税、在11月底之前成立一个强力的国会委员会对减赤方案提出建议、以及提高美国举债上限直到进入2013年.

很难评定两党谁才是赢家.周日达成妥协协议之後,这场激烈交锋看上去总算是要得出结论了.

奥巴马不得不接受超出自身意愿的更大幅度减支,2012年竞选连任时他势必要为此举给其根基所在--自由派以合理解释.不过他或许可以争取到连任所必须的温和派与独立人士的支持.

共和党人、众议院议长贝纳在没有立即增税的情况下得到了他要求的减支规模,不过他得力图扭转外界认为他死板、被茶党联盟控制的形象.

美国人民迫切希望降低9.2%的失业率,但是这场政治纷争吵了整个夏天,令民众越来越沮丧.(完)