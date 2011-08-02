〔日圆汇率〕日本财务大臣野田佳彦称已和多方就外汇政策进行沟通

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月2日电---日本财务大臣野田佳彦周二表示,他与多方就外汇政策进行沟通,但拒绝就日本政府是否出售日圆抑制本币涨势置评.
野田佳彦称,如果日圆继续持坚,无疑会损害一些日本行业.
日本经济新闻此前报导称,美国当局将批准东京方面的日圆干预,对此野田佳彦拒绝置评.
隔夜日圆兑美元逼近纪录高点,提升了日本干预汇市压低日圆,且日本央行跟着进一步放宽货币政策的可能.
日经周二未援引消息来源报导称,由于日圆接近纪录高点,日本政府准备在必要时干预市场削弱日圆.该报导还称日本央行已开始讨论进一步放宽货币政策.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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