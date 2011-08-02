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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 08:06 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣野田佳彦称已和多方就外汇政策进行沟通

路透东京8月2日电---日本财务大臣野田佳彦周二表示,他与多方就外汇政策进行沟通,但拒绝就日本政府是否出售日圆抑制本币涨势置评.

野田佳彦称,如果日圆继续持坚,无疑会损害一些日本行业.

日本经济新闻此前报导称,美国当局将批准东京方面的日圆干预,对此野田佳彦拒绝置评.

隔夜日圆兑美元逼近纪录高点,提升了日本干预汇市压低日圆,且日本央行跟着进一步放宽货币政策的可能.

日经周二未援引消息来源报导称,由于日圆接近纪录高点,日本政府准备在必要时干预市场削弱日圆.该报导还称日本央行已开始讨论进一步放宽货币政策.(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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