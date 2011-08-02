《中国报摘》--金融时报8月2日

* 头版头条:

--中国央行称,今年下半年将坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.

* 其他:

--中国银联与美国第三大借记卡网络运营机构NYCE签署合作协议,约定年内开通NYCE旗下全部取款机(ATM)接受银联卡.到年底几乎美国全部ATM上均可用银联卡提取现金.

--中国银河证券首席经济学家左小蕾表示,美两党达成提高债务上限的协议只是一个"权益之计",新兴经济体仍需警惕美国债务风险.美欧等负有沉重债务压力的发达国家,应对包括中国在内的新兴经济体敞开直接投资的大门,这样将能促进双方共赢.(完)

--整理 谢衡; 审校 黄凯