《中国报摘》--金融时报8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国央行称,今年下半年将坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.
* 其他:
--中国银联与美国第三大借记卡网络运营机构NYCE签署合作协议,约定年内开通NYCE旗下全部取款机(ATM)接受银联卡.到年底几乎美国全部ATM上均可用银联卡提取现金.
--中国银河证券首席经济学家左小蕾表示,美两党达成提高债务上限的协议只是一个"权益之计",新兴经济体仍需警惕美国债务风险.美欧等负有沉重债务压力的发达国家,应对包括中国在内的新兴经济体敞开直接投资的大门,这样将能促进双方共赢.(完)
--整理 谢衡; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。