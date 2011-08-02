中国江淮汽车将斥资6亿美元在巴西设厂,以期扩大市占率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透圣保罗8月1日电---中国汽车制造商安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周一宣布，将在巴西投资6亿美元兴建工厂，以扩大其在巴西的市场份额。
这家工厂将于2014年开始投产，年产量为10万辆。掌管巴西工厂的是Sergio Habib，他曾经于上世纪90年代为巴西引进了雪铁龙品牌。3月份时他接受路透采访时说，他已经为推出江淮汽车品牌投资了3.8亿雷亚尔（约合2.44亿美元）。
Habib表示巴西将成立46家经销网点，在强大的电视广告攻势下，希望能获得3%的市场份额，较6月份的0.7%有所提高。
前不久中国奇瑞汽车也在巴西建厂，上个月刚破土动工。
对于包括菲亚特、大众、通用和福特等在内的大型汽车生产商而言，巴西是个重要的市场。
去年巴西经济增速达7.5%，过去十年中产阶级人数增加了25%。（完）
--编译：高虹;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。