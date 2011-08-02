〔美国债市〕财政部宣布第三季将举债3,310亿美元,假定债务上限会上调

路透华盛顿8月1日电---周一美国财政部采取一如往常的模式,公布本季计划借债3,310亿美元,假定国会将上调举债上限令其可合法标债.

美国参众两院必须在明日之前就上调举债上限的协议进行表决,以避免灾难性的债务违约.

财政部曾表示,8月2日之後其将无法支应美国政府的全部开支,该国将面临历史性违约的风险.财政部多位官员称事情一直在假定举债上限会获准调高的情况下推进.

财政部称7-9月当季将举债3,310亿美元,比先前预计的少了约740亿美元,因为第二季结束时手中节余的现金高于预期.

4-6月的第二季期间,财政部发行了1,900亿美元的可以买卖的净债券,6月末时有1,370亿美元的留存资金.财政部预计10-12月的第四季将举债2,850亿美元,年末将持有1,000亿美元的留存现金.(完)