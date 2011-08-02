《中国报摘》--中国证券报8月2日

* 头版头条:

--中国物流与采购联合会公布的数据显示,7月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.7%,比上月回落0.2个百分点,连续4个月回落,创2009年3月以来最低.

* 其他:

--业内人士透露,相关部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.

--中国银联已与美国第三大借记卡网络运营机构NYCE签署合作协议,约定年内开通NYCE旗下全部取款机接受银联卡.届时,银联卡可在美国全境的自动柜员机(ATM)使用.

--深圳二手房新规交易新规自7月11日起正式实行,对购买未满五年的二手房交易按政府评估价征税,从而打击以往通过"阴阳合同"避税的做法.新规实施逾半月以来,深圳二手房成交量明显下滑.

--7月中国期货市场交易规模有所上升,以单边计算,当月全国期货市场成交金额10.43万亿(兆)元,同比下滑30.88%,环比上升0.39%.

--青岛海尔(600690.SS)披露,控股子公司海尔电器(1169.HK)与凯雷投资集团[CYL.UL]管理的基金达成战略合作协议,并向後者发行10亿元港元的可转债.

--业内人士透露,国家电网或下半年启动信息采集系统全国统一招标,不再由各省网分别进行.

--兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)披露,全资子公司以2.025亿澳元(约合人民币14.29亿元)收购澳大利亚一动力煤项目.

--TCL(000100.SZ)公告称,针对此前有媒体关于公司8.5代液晶面板项目量产推迟的报导,公司方面表示,该项目将维持今年8月初投产,10月份正式运营量产的计划不变.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯