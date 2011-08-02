〔中国航空〕国航等多家国内航空公司上调800公里以上航线燃油附加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月2日电---新华社周一晚间报导,包括国航(601111.SS)(0753.HK),南航(1055.HK)(600029.SS)在内多家国内航空公司纷纷宣布,将自8月2日零时起(出票日期)上调800公里以上航线燃油附加费.
调整前的每位旅客140元人民币,调整後为150元;而800公里以下(含800公里)航线的燃油费标准未作调整,仍为80元每人.
"由于国内航线燃油附加费收取的主要依据是航油出厂价格,与此前相比,航油价格一月一调实际上会更灵敏地反映市场变化,如果航空煤油出厂价每个月调整一次且波动较大,燃油附加费调整更频繁将成为必然."报导援引携程机票业务部总监邵季红的话称.
邵季红称,市场化也将使燃油费的收取应更加合理,比如当国际油价下调时,国内航线燃油附加费也有可能随之下调.
继今年7月1日中国航空煤油进口关税完全取消後,依照发改委《关于推进航油价格市场化改革有关问题的通知》,自今年8月1日起实行航空煤油出厂价格每月调整一次[ID:nCN1832685].发改委网站稍早公布核定8月份航空煤油进口到岸完税价格为每吨7,768元.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。