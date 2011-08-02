〔香港个股〕海尔电器向凯雷发行可转债和认股证,後者持股有望达9%(更新版)

(新增凯雷的公告及更新报价)

* 凯雷斥资1.37亿美元购买海尔电器可换股债

* 海尔电器向凯雷发4,000万份认股证,行权价初定11.21港元

* 凯雷持股比例有望达9%,并将派出一位董事

* 支持海尔扩大营销和服务体系

路透上海8月2日电---全球知名私募股权投资公司凯雷集团[CYL.UL]将成为中国家电企业海尔电器(1169.HK)的战略投资者,从而得以掘金中国家电市场.凯雷将斥资1.37亿美元投资于海尔电器的可换股债,再加上其他投资安排,其持股比例有望达到9%.

海尔电器系A股上市公司青岛海尔股份有限公司(600690.SS)的控股子公司.青岛海尔周二公告称,海尔电器将向凯雷集团管理的Carlyle Asia Partners III之子公司发行本金为10.67亿港元(折1.37亿美元)的可换股债券及4,000万份认股证.

作为战略投资者,凯雷方面将有权派出一位董事,成为海尔电器九人董事会的一员.凯雷方面称,此次投资将有助于支持海尔电器扩大其服务和分销体系,特别是第三方的产品营销体系建设,以及挖掘中国三四线城市家电市场的增长潜力.

根据青岛海尔公布的方案,拟发行的可换股债券期限为五年,年利为3%.凯雷方面可于发行日後十八个月後,随时将可换股债券全部或部分转换为海尔电器的股份,直至债券到期日前七日,换股价初步确定为每股10.67港元.

另外,在符合认购协议相关约定的前提下,海尔电器可向凯雷方面发行共计4,000万份认股权证,凯雷方面可以在十八个月後随时认购海尔电器的股份,每一份认股权证附带认购一股海尔电器的股份的权利,直至自发行日起满五年;行权价初步确定为每股11.21港元.

青岛海尔还指出,凯雷方面还有意向海尔电器提供综合渠道服务业务评估、收购机会及投资策略评估、物色与供应商之合作机会、招募人才等相关支持.

海尔电器认为,此次与凯雷的合作是公司吸引策略投资者共同投资于综合渠道业务事业的重要举措之一.凯雷集团认同海尔电器发展战略,在消费品和分销领域深具经验,不仅投资团队实力雄厚而且其内部营运团队成员具备深厚管理经验,预期将为公司发展综合渠道业务提供有力支持.

公司还指出,若可换股债券完成转换及认股权证随附之认股权获全部行使,将为海尔电器发展核心业务提供有力的资金支持,有助于提升海尔电器的综合竞争力.

此前有消息人士透露,日本松下(Panasonic)(6752.T)已决定将三洋电器在日本和东南亚的洗衣机和冰箱业务出售给海尔电器,价值约为100亿日圆(1.283亿美元).

海尔电器周一临时停牌,周二午盘报9.52港元,微涨0.32%,大盘恒生指数.HSI则跌0.6%.(完)