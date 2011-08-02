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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘走软,科技类股领跌

路透首尔8月2日电---韩国股市周二开盘走软,追随美股收盘疲势,LG显示器(034220.KS)等科技类股领跌.

Imarketkorea(122900.KS)重挫15%跌停,此前三星集团[SAGR.UL]宣布出售所持该公司多数股份的计划.

0003GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.04%至2,149.82点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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