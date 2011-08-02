〔中国期市〕7月期市成交量同比降逾三成,中金所同比降逾47%

路透北京8月2日电---中国期货业协会统计数据显示,7月份全国期市成交量和成交额均同比降将逾三成,环比则有所上升.交易股指期货的中金所当月成交量和成交金额同比均降逾47%.

中期协提供新闻稿称,7月,全国期货市场成交量为84,385,399手,成交额为104,264.24亿元人民币,同比分别下降37.30%和30.88%,环比分别上升5.55%和0.39%.

1-7月份全国期货市场累计成交量为576,378,669手,累计成交额为774,079.37亿元,同比分别下降29.62%和增长4.58%.

期货日报报导援引数据显示,在全球大宗商品强劲反弹的带动下,国内期市部分商品期货品种持仓量的上涨引人瞩目,以铝和白糖最为明显.

沪铝月末持仓量占全国持仓比例为6%,环比增逾一倍;白糖月末持仓量占全国持仓比例为11%,环比增近五成;豆粕月末持仓量占全国持仓比例约18%,环比增长.棉花月末持仓量占全国持仓比例为8%,环比增逾三成.

新闻稿显示,上海期交所、大连商品交易所以及郑州商品交易所的月末持仓均增,而中金所则微降.

数据显示,上海期交所7月成交量和成交额同比下降逾61%,环比亦均下降.郑商所7月成交量同比增逾五成,成交额同比增长翻倍,环比亦增幅明显;大商所当月成交量同比下降,而成交额则增约25%,环比则均增.

中金所7月成交量和成交金额同比均降逾47%,环比亦下降,且月末持仓总量下降3.21%.(完)