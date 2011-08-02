〔中国期市〕7月期市成交量同比降逾三成,中金所同比降逾47%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月2日电---中国期货业协会统计数据显示,7月份全国期市成交量和成交额均同比降将逾三成,环比则有所上升.交易股指期货的中金所当月成交量和成交金额同比均降逾47%.
中期协提供新闻稿称,7月,全国期货市场成交量为84,385,399手,成交额为104,264.24亿元人民币,同比分别下降37.30%和30.88%,环比分别上升5.55%和0.39%.
1-7月份全国期货市场累计成交量为576,378,669手,累计成交额为774,079.37亿元,同比分别下降29.62%和增长4.58%.
期货日报报导援引数据显示,在全球大宗商品强劲反弹的带动下,国内期市部分商品期货品种持仓量的上涨引人瞩目,以铝和白糖最为明显.
沪铝月末持仓量占全国持仓比例为6%,环比增逾一倍;白糖月末持仓量占全国持仓比例为11%,环比增近五成;豆粕月末持仓量占全国持仓比例约18%,环比增长.棉花月末持仓量占全国持仓比例为8%,环比增逾三成.
新闻稿显示,上海期交所、大连商品交易所以及郑州商品交易所的月末持仓均增,而中金所则微降.
数据显示,上海期交所7月成交量和成交额同比下降逾61%,环比亦均下降.郑商所7月成交量同比增逾五成,成交额同比增长翻倍,环比亦增幅明显;大商所当月成交量同比下降,而成交额则增约25%,环比则均增.
中金所7月成交量和成交金额同比均降逾47%,环比亦下降,且月末持仓总量下降3.21%.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。