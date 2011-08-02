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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 08:59 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率跌破1.060%至八个半月低点

路透东京8月2日电---日本指标10年期公债收益率(殖利率)周二跌至八个半月低点,因美国经济前景低迷,且有消息人士称,如果日圆继续快速升值到足以引发干预,日本央行料在本周放宽货币政策.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌2.5个基点至1.050%.五年期日债收益率JP5YTN=JBTC也跌1.5个基点至0.355%.二者均为去年11月中旬以来最低.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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