《中国债券市场每日交易备忘》--8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行10亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率持平于3.4982%
中航集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承
四川峨胜水泥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
新大洲(000571.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),深发展主承
徐工工程机械20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承
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二、新债上市:
长江三峡集团50亿元三年期中票1182212,票面利率5.36%
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三、缴款:
无
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四、还本付息:
桂冠电力(600236.SS)4亿元一年期短融1081250到期兑付,票面利率3.28%
江苏盐业集团4亿元九个月期短融1081372到期兑付,票面利率3.60%
建设银行(601939.SS)111.4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债040701付息,票面利率4.87%
建设银行(0939.HK)38.6亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债040702付息,基本利差2.00%
国家开发银行300亿元10年期固息金融债050214付息,票面利率3.42%
平湖城市发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080084付息,票面利率5.90%
嵊州投资控股公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080085付息,票面利率5.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国房地产调控政策或于月内再次加码.中国证券报周二报导称,监管部门已经着手调查
部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可
能于8月份公布.[ID:nCN1868989]
--美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美
国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]
--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。