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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行10亿元人民币一年期央行票据上午招标,预计中标收益率持平于3.4982%

中航集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和中信银行主承

四川峨胜水泥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承

新大洲(000571.SZ)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),深发展主承

徐工工程机械20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承

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二、新债上市:

长江三峡集团50亿元三年期中票1182212,票面利率5.36%

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三、缴款:

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四、还本付息:

桂冠电力(600236.SS)4亿元一年期短融1081250到期兑付,票面利率3.28%

江苏盐业集团4亿元九个月期短融1081372到期兑付,票面利率3.60%

建设银行(601939.SS)111.4亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债040701付息,票面利率4.87%

建设银行(0939.HK)38.6亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债040702付息,基本利差2.00%

国家开发银行300亿元10年期固息金融债050214付息,票面利率3.42%

平湖城市发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080084付息,票面利率5.90%

嵊州投资控股公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080085付息,票面利率5.90%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国房地产调控政策或于月内再次加码.中国证券报周二报导称,监管部门已经着手调查

部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可

能于8月份公布.[ID:nCN1868989]

--美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美

国债务违约扫清了最大的障碍.[ID:nCN1868851]

--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)

7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)

1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)

7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)

7月工业增加值 (2011年6月15.1%)

中国海关8/10公布7月进出口贸易数据

==============================================================================(完)

--整理 曹巍浩; 审校 冉莹/边竞

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