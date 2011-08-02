〔中国房地产〕政府正调查二三线城市房价,限购名单或月内出炉--中证报

路透北京8月2日电---中国房地产调控政策或于月内再次加码.中国证券报周二报导称,监管部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.

报导援引多位专家称,今年以来部分二三线城市房价上涨较快,其中主要源于一线城市施行限购後,大量投资需求的转移;如果某一地方出现监管部门此前提出的"房价上涨过快、房地产市场过热"现象,且未出台限购政策,住建部就会进行相应的督促工作.

报导引述中原地产研究总监张大伟称,新一轮限购城市名单可能于8月底择机发布,以应对金九银十(9、10两月)的传统销售旺季;并引述上海易居房地产研究院综合研究部部长杨红旭称,由于这些城市中大部分的房价涨幅总体超级,预计限购城市不会超过20个,极可能为10个左右.

7月中旬时国务院常务会议指出,目前部分城市房价上涨压力仍然较大,有的城市调控力度有所放松;各地要从严把握和执行房价控制目标,房价过快上涨的二三线城市也要采取必要的限购措施.[ID:nCN1840181]

7月份全国各地的楼市库存在调控作用下逼近高位,开发商资金链危机隐现.但是由于投资客抢搭"末班车",部分二三线城市7月的楼市成交量止跌回暖.

中国指数研究院统计的百城价格指数4月至7月数据显示,月度住宅价格环比涨幅居前的城市中,以秦皇岛、洛阳、邯郸、湘潭、株洲、呼和浩特、廊坊等为代表的二三线城市多次居于前.

7月百城住宅均价环比微涨0.21%,较上月0.41%的涨幅继续放缓,其中北京等十大城市住宅均价与6月基本持平.[ID:nCN1867425] (完)