〔企业并购〕麒麟控股以26亿美元收购巴西啤酒商Schincariol控股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月2日电---日本麒麟控股(2503.T)周二称,已斥资1,988亿日圆(26亿美元)买下Aleadri-Schinni Participacoes e Representacoes S.A的全部流通股,後者持有巴西啤酒软饮生产商Schincariol的50.45%的股份.
麒麟在声明中称,此次收购将令公司在增长迅速的巴西市场打下牢固根基.麒麟以留存现金和贷款完成此次收购.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。