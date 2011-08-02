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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 08:49 BJT

〔企业并购〕麒麟控股以26亿美元收购巴西啤酒商Schincariol控股权

路透东京8月2日电---日本麒麟控股(2503.T)周二称,已斥资1,988亿日圆(26亿美元)买下Aleadri-Schinni Participacoes e Representacoes S.A的全部流通股,後者持有巴西啤酒软饮生产商Schincariol的50.45%的股份.

麒麟在声明中称,此次收购将令公司在增长迅速的巴西市场打下牢固根基.麒麟以留存现金和贷款完成此次收购.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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