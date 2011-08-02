〔芝加哥期市〕谷物期货均走高,受美国债务协议进展与天气担忧推动

路透悉尼8月2日电---美国玉米、小麦和大豆期货周二在亚洲时段均上涨,因美国白宫赢得众议院对举债上限协议的支持,提振了对大宗商品需求的信心.

持续的天气担忧亦支撑了价格.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期约Cc2涨0.22%至每蒲式耳6.87-1/4美元,前日因作物状况堪忧而上涨2.7%.9月合约Cc1升0.18%,至每蒲式耳6.82-1/2美元.

11月大豆期约SX1上涨0.31%,至每蒲式耳13.66-1/4美元,因美国作物状况恶化,昨日该期约上涨0.6%.8月合约Sc1升0.37%至每蒲式耳13.61-1/2美元.

9月小麦合约Wc1升0.67%,至每蒲式耳6.81美元.