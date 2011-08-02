〔芝加哥期市〕谷物期货均走高,受美国债务协议进展与天气担忧推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月2日电---美国玉米、小麦和大豆期货周二在亚洲时段均上涨,因美国白宫赢得众议院对举债上限协议的支持,提振了对大宗商品需求的信心.
持续的天气担忧亦支撑了价格.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期约Cc2涨0.22%至每蒲式耳6.87-1/4美元,前日因作物状况堪忧而上涨2.7%.9月合约Cc1升0.18%,至每蒲式耳6.82-1/2美元.
11月大豆期约SX1上涨0.31%,至每蒲式耳13.66-1/4美元,因美国作物状况恶化,昨日该期约上涨0.6%.8月合约Sc1升0.37%至每蒲式耳13.61-1/2美元.
9月小麦合约Wc1升0.67%,至每蒲式耳6.81美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。