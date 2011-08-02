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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:55 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月2日-8月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月2日(二)

华盛顿--美国国会上调14.3万亿(兆)美元举债上限的最後期限.

悉尼--澳洲央行委员会会议.0430公布利率决议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

雅典--希腊财长Evangelos Venizelos和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布OECD关于希腊经济的报告(0900).

8月3日(三)

里斯本--葡萄牙议会就2011年预算修订案进行辩论,以反映欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助(1000).

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)公布英国和全球季度经济回顾.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至8月4日).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)召开第三次规则制定会议.

华盛顿--美国财政部负责金融市场的助理部长Mary J. Miller和负责联邦财政的助理部长Matthew Rutherford参加2011年8月季度再融资声明(1400).

8月4日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至8月5日).

法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145公布利率决议.1230召开新闻发布会.

8月5日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最後一日).

8月6日(六)

乔治亚州雅典市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学作开学典礼演讲(1330).

8月8日(一)

东京--日本央行公布月报.

8月9日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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