《全球重要经济事件一览表》--8月2日-8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月2日(二)
华盛顿--美国国会上调14.3万亿(兆)美元举债上限的最後期限.
悉尼--澳洲央行委员会会议.0430公布利率决议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
雅典--希腊财长Evangelos Venizelos和经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布OECD关于希腊经济的报告(0900).
8月3日(三)
里斯本--葡萄牙议会就2011年预算修订案进行辩论,以反映欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助(1000).
伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)公布英国和全球季度经济回顾.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至8月4日).
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)召开第三次规则制定会议.
华盛顿--美国财政部负责金融市场的助理部长Mary J. Miller和负责联邦财政的助理部长Matthew Rutherford参加2011年8月季度再融资声明(1400).
8月4日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至8月5日).
法兰克福--欧洲央行管委会会议,1145公布利率决议.1230召开新闻发布会.
8月5日(五)
东京--日本央行货币政策会议(最後一日).
8月6日(六)
乔治亚州雅典市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学作开学典礼演讲(1330).
8月8日(一)
东京--日本央行公布月报.
8月9日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。