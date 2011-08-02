《外汇动态》美元/日圆因美元多仓解除而削减涨幅,关注日央行动向

0042GMT--美元兑日圆削减稍早涨幅,因预计日本央行将于东京时间上午9点(0000 GMT)干预汇市的交易商解除美元多仓.

此外,一位日本大型银行的交易员表示,据传有来自日本账户的美元卖盘;其还补充道,市场交易清淡可能也导致美元兑日圆走势动荡.

美元兑日圆JPY=涨0.2%至77.34日圆,脱离77.65日圆附近的日高.

交易商谈到,美元兑日圆上日在电子交易平台(EBS)曾跌至四个月低位76.29日圆,接近3月所及76.25的纪录低位附近,这也令市场对可能的干预抱有戒心,引发美元出现部分空头回补.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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