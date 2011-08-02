〔国际油市〕油价从一个月低点反弹,因美众院通过提高债务上限协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月2日电---美国原油期货价格周二从一个月低点反弹,此前众议院通过周末达成的债务上限上调协议,令受经济数据逊于预期打击的市场恢复一些乐观情绪.
0035GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1上涨0.42美元,至每桶95.31美元,周一曾跌至6月底来最低93.42美元.
在最後期限的前一天,共和党掌控的众议院以269票赞成、161票反对的投票结果,通过了周末制定的2.1万亿(兆)美元赤字削减计划,这为该议案在参议院获得通过铺平了道路. [ID:nCN1868851]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。