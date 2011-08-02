《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日(I)

**上海证券报**

--中国工程机械行业"十二五"(2011-2015年)发展规划已正式发布.预测到2015年,国内工程机械行业的销售收入和出口额均比2010年翻一番以上.

--国家发改委产业协调司司长陈斌日前表示,发改委今後将加大服务业引导资金对试点区域的支持力度,扩大服务业引导资金的规模,并会同财政部研究加大财政资金支持力度.

--瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称,下半年央行或选择抗通胀效果更明显的价格型工具,避免紧缩政策对经济增长的较大负面影响.预期央行在今年年末前至少还会加息和上调存款准备金率各一次,下次加息的时间窗口或在8月份.

--锡业股份(000960.SZ)公布上半年净利润3.54亿元,同比增近一倍.此外,公司拟以不低于27.95元人民币/股的价格,非公开发行股票不超过1.55亿股,募集资金不超过40.80亿元,投资建设10万吨铜项目等.

--记者文章称,徽商银行已初步拟定20亿股的首次公开发行(IPO)数量,上市准备工作进入最後阶段.城商行上市搁浅的四年间,约40家城商行先後提出公开上市计划,约10家进入实质性操作阶段.若以12倍市盈率发行新股来测算,已向证监会上报IPO方案的近10家城商行拟融资总规模约为500亿元.

**人民日报**

--据中国农业部农情调度,截至8月1日,全国已收获早稻92.9%.从各地情况看,今年早稻种植面积稳定,单产提高较多,主产区普遍呈增产趋势,今年早稻将实现恢复性增产.

--超过20家中外航空公司在北京发布共同声明,反对欧盟单方面将航空业纳入欧盟碳排放交易体系(EU ETS).有关方面测算,如果中国国内航空公司所有飞欧盟的航班均被纳入欧盟ETS,单在2012年便至少需要为此支付8亿元人民币.

--为了落实中国国务院提出的进一步强化安全生产管理制度,承担京福高铁施工任务的中铁四局钢结构公司改变过去计划工期施工模式,将在合理工期安全生产的前提下完成国家重点工程建设.

**第一财经日报**

--从工信部相关负责人处获悉,包括国家发改委、财政部、税务总局和工信部在内的多个部委,正抓紧起草扶持中小企业发展的相关政策,争取下半年能够公布.

--深圳将设立价格调节专项资金,规模不少于3亿元,用于调控市场物价.

--银监会近日下发关于银行业金融机构与融资性担保机构业务合作风险提示的通知,要求各银监局对辖内金融机构展开排查.

--海洋工程辅助船制造商春和集团完成收购加拿大矿业公司MagIndustries CorpMAA.TO,并获得发改委和商务部批准.

--知情人士透露,贵州茅台集团正大力推进改革重组,有意让贵州茅台(600519.SS)整合习酒,并对葡萄酒、啤酒和保健酒业务进行重组.

**21世纪经济报 道**

--从五矿集团旗下子公司五矿有色获悉,由于2011年稀土生产指标已用完,五矿有色倡议全国稀土分离企业在2011年8月初立即主动停产,确保稀土市场平稳运行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/谢衡; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]