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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:04 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较前日减约一成,兴业银行交易活跃

路透北京8月2日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为

101,302万元人民币,较上交易日减少10.5%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额达

4,651万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,971,066 52,649 9,426

深圳证券交易所 1,251,199 48,653 15,105(完)

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--发稿 李然; 审校 曾祥进

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