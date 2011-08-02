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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:11 BJT

〔中国个股〕锡业股份上半年利润翻番,拟定向增发1.55亿股A股购矿

路透北京8月2日电---中国云南锡业股份有限公司(000960.SZ)周二披露,今年上半年利润翻番,拟定向增发募集资金总额不超过40.80亿元人民币购矿,以完善公司产业布局.

公告显示,2011年上半年公司实现营业收入63.57亿元,同比增长40.27%;利润总额4.85亿元,同比大增117.36%;归属于上市公司股东的净利润3.54亿元,同比增长92.98%;每股收益0.39元.

公告并显示,拟向特定对象非公开发行不超过1.55亿股A股股票,发行价格不低于27.95元/股.

定向增发募集资金将用于建设10万吨铜项目、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目、10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目、个旧矿区矿产资源勘查项目及偿还银行贷款.

中国自2003年起铜消费量稳居全球第一,锡业股份现有铜金属储量77.5万吨,本次募集资金项目实施後,将增加铜金属储量12.02万吨.

公告还指出,本次发行完成後,锡业股份控股股东云锡集团持股比例将由50.51%下降为43.14%,但控股股东的地位不变.

锡业股份上周四收报30.70元,近一个月累计涨逾10%.(完)

参看详情,请点选深圳证券交易所网站(here

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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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