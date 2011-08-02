〔中国个股〕锡业股份上半年利润翻番,拟定向增发1.55亿股A股购矿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月2日电---中国云南锡业股份有限公司(000960.SZ)周二披露,今年上半年利润翻番,拟定向增发募集资金总额不超过40.80亿元人民币购矿,以完善公司产业布局.
公告显示,2011年上半年公司实现营业收入63.57亿元,同比增长40.27%;利润总额4.85亿元,同比大增117.36%;归属于上市公司股东的净利润3.54亿元,同比增长92.98%;每股收益0.39元.
公告并显示,拟向特定对象非公开发行不超过1.55亿股A股股票,发行价格不低于27.95元/股.
定向增发募集资金将用于建设10万吨铜项目、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目、10万吨铅项目、10万吨铜项目配套土地使用权收购项目、个旧矿区矿产资源勘查项目及偿还银行贷款.
中国自2003年起铜消费量稳居全球第一,锡业股份现有铜金属储量77.5万吨,本次募集资金项目实施後,将增加铜金属储量12.02万吨.
公告还指出,本次发行完成後,锡业股份控股股东云锡集团持股比例将由50.51%下降为43.14%,但控股股东的地位不变.
锡业股份上周四收报30.70元,近一个月累计涨逾10%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。