日本将检测大米是否铯超标

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月1日电---日本农业省官员周一表示，十几个地区政府将对本地生长的稻米进行检测，以判断是否放射性铯超标。
日本东北部遭受25年来最严重的核危机後，公众日益担心食品也受到核辐射污染。
农业省一名官员说，日本北部和东部至少14个县的政府将在收获季节前对稻米进行铯含量检测。这些县的稻米产量占全国总产量的40%多。
如果稻米中的铯含量超过政府限定的每公斤500贝可上限，那麽政府将暂停输出当地生产的稻米。
日本卫生省表示，在一年里持续食用铯超标的大米，意味着受到了5毫希弗以上的核辐射，而根据国际放射防护委员会制定的标准之一，人体一年内接受的核辐射量不得高于5毫希弗。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。