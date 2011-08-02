〔韩国个股〕三星在澳洲暂停销售Galaxy平板电脑,直至解决与苹果侵权纠纷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透旧金山8月1日电---据彭博周一报导,韩国三星电子(005930.KS)同意在澳洲暂停销售其最新版本的Galaxy平板电脑,直至与苹果(AAPL.O)在澳洲的专利侵权纠纷得以解决.
彭博报导,苹果对三星提起诉讼,指称三星的Galaxy平板电脑10.1侵犯其10项专利.彭博并称,三星已经同意在澳洲暂停营销美国版的Galaxy平板电脑,直至其获得法院许可.
路透尚无法获得苹果和三星驻美国代表的评论.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。