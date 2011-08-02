〔美国个股〕福特汽车将在美加两国召回120万辆皮卡,因漏油和起火隐患

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透底特律8月1日电---福特汽车(F.N)周一表示,将在美国和加拿大召回约120万辆皮卡汽车,以更换有可能遭受腐蚀并断裂的油箱固定带.
福特一发言人说,此次召回的车型包括从1997年到2004年间生产的F-150皮卡车型、1997到1999年间生产的8,500磅以下F-250车型以及2002至2003年间出产的Lincoln Blackwood车型.
这些召回车辆里中有110万辆在美国,其他在加拿大.
福特称,腐蚀可能会导致一副或两副固定带都老化,进而令燃油管路脱离油箱,在某种情况下有可能造成油箱脱落.两种情况均有可能引起漏油或起火.
福特表示已有三起汽车起火报告,并有一人因此受伤.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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