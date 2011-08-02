〔中国钢铁〕下半年钢铁产量增速将放缓,产品结构性矛盾更突出--中钢协

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会周二称,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.
中钢协提供的新闻稿称,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.
中钢协并称,其研制的中国铁矿石价格指数将于今年8月份试运行.
中国钢铁工业协会7月末称,下半年钢材供需矛盾将趋于尖锐的问题.中国下半年粗钢产量同比增速料逐月走高,且钢材出口可能还会有所减少,将进一步加剧本已严峻的供求矛盾.[ID:nCN1854615](完)
--发稿 邵晓忆;撰写 李文科;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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