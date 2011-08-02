〔中国钢铁〕下半年钢铁产量增速将放缓,产品结构性矛盾更突出--中钢协

路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会周二称,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.

中钢协提供的新闻稿称,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.

中钢协并称,其研制的中国铁矿石价格指数将于今年8月份试运行.

中国钢铁工业协会7月末称,下半年钢材供需矛盾将趋于尖锐的问题.中国下半年粗钢产量同比增速料逐月走高,且钢材出口可能还会有所减少,将进一步加剧本已严峻的供求矛盾.[ID:nCN1854615](完)