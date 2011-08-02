〔背景资料〕美国债务上限折衷协议的主要内容

路透8月1日电---美国白宫及国会领袖艰难争取到足够的议员支持,在最後关头通过提高举债上限的协议,避免了灾难性的债务违约.

基于两党提供的文件,及对议员和助理采访内容的整理,该协议内容概述如下:

* 该协议将允许奥巴马总统分三步将债务上限提高至少2.1万亿(兆)美元.国会可在其中两个阶段表达反对意见,但能阻止议案通过的胜算不大,因需得到参众两院至少三分之二的支持票,这种可能性极低.

* 协议计划未来10年削减至少2.1万亿美元支出,国会将分两步批准该计划,第一步是国会批准该协议时通过削减9,170亿美元,第二步是在今年年底之前批准削减1.5万亿美元.

* 第一部分节支将来自于减少由国会每年批准的酌情项目(discretionary programs)支出,所谓的酌情项目涵盖范围很广,包括军事、食品检验等.

* 这些项目在未来10年的每年支出规模都会受到限制,确保支出增长的速度低于通胀率.初期产生的影响将会控制在相对温和的程度,以免动摇经济成长--从10月开始的财政年度里,酌情支出只会比当前的1.049万亿少60亿.

* 支出受控的影响将会逐年增加,届时预计美国经济或已复苏.根据美国国会预算局(CBO)估算,到2021年时政府支出将较没有受限时的支出规模少1,120亿美元.

* 这项协议也确定五角大厦和其他安全相关计划必须在未来两个财政年度里承担减支责任.国防部和其他安全相关计划占酌情支出规模约三分之二.

* 如果未来几年国会未看到支出规模受到限制,那麽全面减少支出的措施将自动启动.

* 由两党各占一半席次,分别来自参众两院的12名议员委员会,将肩负着将预算另外减少1.5万亿美元的使命.

* 该委员会寻找节省支出的来源包括整顿赋税制度和福利项目如医疗保险和老年健康计划等.但这是政治上很冒险的决定,国会议员尚未就此达成一致.

* 委员会必须在11月23日前完成规划,国会则须在12月23日前对委员会的建议进行投票.

* 如果委员会无法就节省至少1.2万亿美元达成一致,或者国会否决其提出的建议,那麽自动减支同样数额(1.2万亿美元)的计划将会在2013年伊始启动.

* 这些减支数额将由国内及军事计划平均分摊.联邦医疗保险(Medicare)也会被自动删减,但是删减幅度将受限,而且全数由医疗提供单位负担.社保、医疗补助计划(Medicaid)、联邦雇员薪资、退伍军人和低收入津贴将被豁免.

* 协议也要求参众两院在年底前就平衡预算法纳入宪法修正案进行表决.虽然这项提议料将难以在两院各赢得三分之二的过关门槛,但是纳入该建议较容易让保守人士支持整个债务协议.(完)