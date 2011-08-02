《外汇动态》据传大规模美元/日圆停止单挂在76.25和76.10日圆

0123GMT--一家日本信托银行的资深交易商称,据闻在76.25和76.10日圆有美元/日圆的大规模停止单,若日本央行真的干预市场,日本出口商准备在接近79日圆的水准卖出美元.这位交易商说道,市场对干预的可能极度紧张.

其并补充称,如果美元兑日圆跌穿77日圆,紧张情绪将进一步加剧.

日本财务大臣野田佳彦称,其今日正"特别仔细"地留意汇市动态,且正与日本央行和其他国家就日圆涨势密切沟通[ID:nCN1869079].

美元兑日圆JPY=上扬0.5%至77.580日圆,上日在电子交易平台(EBS)曾触及四个月低位76.29日圆,接近3月所及的纪录低位76.25.(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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