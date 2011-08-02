〔企业并购〕Northumbrian Water董事会接受长江基建收购出价--报导

路透伦敦8月2日电---据英国每日电讯报周二报导,该国水务公司Northumbrian WaterNWG.L的董事会已经建议股东接受李嘉诚旗下长江基建集团(1038.HK)的47亿英镑收购出价.

每日电讯报称,收购最早可能在周二上午宣布.该收购案可能是今年针对英国上市公司规模最大的一宗.

在董事长Derek Wanless爵士的主持下,Northumbrian Water董事会过去数日开会讨论後,批准了长江基建每股4.65英镑的收购提议.Derek Wanless爵士曾担任Northern Rock银行的董事.

长江基建对Northumbrian Water股权的估价为24亿英镑,若加上其债务,总价高达47亿英镑.

Northumbrian Water的股票周一收跌0.022英镑,报4.494英镑.

每日电讯报称,若交易完成後,长江基建将支持Northumbrian Water的管理团队继续留任.Northumbrian Water为英国260万人口提供服务.

路透尚无法获得长江基建和Northumbrian Water的评论.(完)