〔企业并购〕Northumbrian Water董事会接受长江基建收购出价--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月2日电---据英国每日电讯报周二报导,该国水务公司Northumbrian WaterNWG.L的董事会已经建议股东接受李嘉诚旗下长江基建集团(1038.HK)的47亿英镑收购出价.
每日电讯报称,收购最早可能在周二上午宣布.该收购案可能是今年针对英国上市公司规模最大的一宗.
在董事长Derek Wanless爵士的主持下,Northumbrian Water董事会过去数日开会讨论後,批准了长江基建每股4.65英镑的收购提议.Derek Wanless爵士曾担任Northern Rock银行的董事.
长江基建对Northumbrian Water股权的估价为24亿英镑,若加上其债务,总价高达47亿英镑.
Northumbrian Water的股票周一收跌0.022英镑,报4.494英镑.
每日电讯报称,若交易完成後,长江基建将支持Northumbrian Water的管理团队继续留任.Northumbrian Water为英国260万人口提供服务.
路透尚无法获得长江基建和Northumbrian Water的评论.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。