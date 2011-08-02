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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 10:08 BJT

〔中国公开市场〕一年央票中标收益率连续五周持平于3.4982%--业内人士

路透上海8月2日电---业内人士周二透露,中国人民银行上午招标发行的10亿元人民币一年期央票,中标收益率连续五周持平于3.4982%.

央行公开市场今日没有进行正回购操作.

上周二公开市场招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续四周持平于3.4982%;央行同日未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 10亿元 96.62元 3.4982% 0 基点(bp)

上周二 10亿元 96.62元 3.4982% 0 bp (完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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