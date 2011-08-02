版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 09:49 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜上涨0.7%,受智利Escondida铜矿罢工支撑

路透上海8月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二上涨,受智利的全球最大铜矿Escondida罢工的支撑.上一交易日LME期铜深跌,因美国、亚洲和欧洲公布一系列疲弱的经济数据.

**基本面**

0104GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.7%至每吨9,720美元,上一交易日大跌1.8%.

上海期货交易所主力10月期铜合约SCFcv1下跌1.5%至每吨72,370元人民币,追随伦铜昨日尾盘的跌势.上海期铜上日上涨1.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐