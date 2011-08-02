〔伦敦金属〕LME期铜上涨0.7%,受智利Escondida铜矿罢工支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月2日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周二上涨,受智利的全球最大铜矿Escondida罢工的支撑.上一交易日LME期铜深跌,因美国、亚洲和欧洲公布一系列疲弱的经济数据.
**基本面**
0104GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.7%至每吨9,720美元,上一交易日大跌1.8%.
上海期货交易所主力10月期铜合约SCFcv1下跌1.5%至每吨72,370元人民币,追随伦铜昨日尾盘的跌势.上海期铜上日上涨1.1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。