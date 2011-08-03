〔伦敦金属〕LME期铜下跌,受欧美相关疑虑拖累

路透上海8月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌,因美国国会在最後关头通过调高举债上限协议带来的乐观情绪退烧,而在意大利面临金融市场压力下,市场对欧债的疑虑再度浮现.

但美国仍面临标准普尔短期可能降评,及穆迪在12-18个月内降评的威胁.投资人亦焦急等待美国周五发布的关键就业报告.