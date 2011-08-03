〔伦敦金属〕LME期铜下跌,受欧美相关疑虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌,因美国国会在最後关头通过调高举债上限协议带来的乐观情绪退烧,而在意大利面临金融市场压力下,市场对欧债的疑虑再度浮现.
但美国仍面临标准普尔短期可能降评,及穆迪在12-18个月内降评的威胁.投资人亦焦急等待美国周五发布的关键就业报告.
**基本面**
0132GMT,LME三个月期铜CMCU3跌0.2%至9,663.75美元,上日则涨0.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。