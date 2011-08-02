〔美国金融〕美主权债务问题悬而未决并有进一步增大趋势--人民日报

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透北京8月2日电---美债僵局在最後期限到来之前出现转机.中国人民日报周二发表点评文章称,虽然美国基本避免了违约,但其主权债务问题并未解决,只是在时间上得到了拖延,并有进一步增大的趋势.这给美国经济复苏蒙上了阴影,同时将给世界经济埋下更大的风险隐患.
点评文章称,从短期看,美国债务问题的暴露是次贷危机後实施经济刺激政策的必然结果,可以说是自作自受.此外,美国债务问题还暴露出由美元长期主导的国际货币体系的弊端.
文章并认为,美债的公信力从次贷危机爆发後一直在下降,但美元仍然是各国不得不承认的硬通货.美国国债的公信力虽然短期会出现下降,其评级也可能被信用评级机构调低,但其信用根基尚未转变.
"在目前的国际货币体系中,能够与美元抗衡的只有欧元,而欧债危机严重程度高,解决难度大,再加上日本地震、新兴市场国家普遍存在的通胀压力,使美国国债在一定程度上仍具有投资价值."文章分析称.
美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.参议院民主党领袖里德称,民主党占优的参议院将在1600GMT对调高举债上限议案进行投票.[ID:nCN1868837]
中国目前是美国公债的最大债权国.美国财政部数据显示,截至5月中国持有1.1598万亿(兆)美元美国公债,4月持有1.153万亿美元.[ID:nnCN1846039]
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。