〔美国金融〕美主权债务问题悬而未决并有进一步增大趋势--人民日报

路透北京8月2日电---美债僵局在最後期限到来之前出现转机.中国人民日报周二发表点评文章称,虽然美国基本避免了违约,但其主权债务问题并未解决,只是在时间上得到了拖延,并有进一步增大的趋势.这给美国经济复苏蒙上了阴影,同时将给世界经济埋下更大的风险隐患.

点评文章称,从短期看,美国债务问题的暴露是次贷危机後实施经济刺激政策的必然结果,可以说是自作自受.此外,美国债务问题还暴露出由美元长期主导的国际货币体系的弊端.

文章并认为,美债的公信力从次贷危机爆发後一直在下降,但美元仍然是各国不得不承认的硬通货.美国国债的公信力虽然短期会出现下降,其评级也可能被信用评级机构调低,但其信用根基尚未转变.

"在目前的国际货币体系中,能够与美元抗衡的只有欧元,而欧债危机严重程度高,解决难度大,再加上日本地震、新兴市场国家普遍存在的通胀压力,使美国国债在一定程度上仍具有投资价值."文章分析称.

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍.参议院民主党领袖里德称,民主党占优的参议院将在1600GMT对调高举债上限议案进行投票.[ID:nCN1868837]

中国目前是美国公债的最大债权国.美国财政部数据显示,截至5月中国持有1.1598万亿(兆)美元美国公债,4月持有1.153万亿美元.[ID:nnCN1846039]