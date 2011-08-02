〔香港个股〕高盛代客售出价值约4.79亿美元的工商银行H股

路透香港8月2日电---高盛(Goldman Sachs International)出售37.3亿港元(4.787亿美元)中国工商银行H股,称这项交易是帮助一客户对冲仓位.工行是按市值计全球最大的银行.

根据周一稍晚发送给投资者的一份交易文件,高盛按每股5.84港元价格出售6.3806亿股工行H股,售价较周一收盘价5.99港元折让2.5%.

熟悉情况的消息人士周一对路透表示,高盛是代表美国运通(American Express)(AXP.N)进行这宗交易.

根据汤森路透数据,截至去年12月底,美国运通持有6.3806亿股工行股票,相当于0.74%的股份.

交易文件称,高盛代客促成一项对冲交易,但未透露客户名称.高盛是此次交易的唯一账簿管理人.(完)