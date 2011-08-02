〔香港个股〕高盛代客售出价值约4.79亿美元的工商银行H股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月2日电---高盛(Goldman Sachs International)出售37.3亿港元(4.787亿美元)中国工商银行H股,称这项交易是帮助一客户对冲仓位.工行是按市值计全球最大的银行.
根据周一稍晚发送给投资者的一份交易文件,高盛按每股5.84港元价格出售6.3806亿股工行H股,售价较周一收盘价5.99港元折让2.5%.
熟悉情况的消息人士周一对路透表示,高盛是代表美国运通(American Express)(AXP.N)进行这宗交易.
根据汤森路透数据,截至去年12月底,美国运通持有6.3806亿股工行股票,相当于0.74%的股份.
交易文件称,高盛代客促成一项对冲交易,但未透露客户名称.高盛是此次交易的唯一账簿管理人.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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