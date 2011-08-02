〔中国钢铁〕上半年为铁矿石涨价而多支付成本约160亿美元--钢协副会长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月2日电---中国钢铁工业协会副会长张长富称,中国钢铁业上半年为铁矿石价格大涨而多支付的成本约160亿美元.
他是在中钢协周二举行的信息发布会上作出上述表示.
"上半年由于铁矿石进口价格大幅上涨,多支出外汇160.1726亿美元,增加钢铁行业成本1,041.1亿元人民币."张长富称.(完)
--发稿 邵晓忆; 撰写 李文科;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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