《日本央行焦点》放宽货币政策列入讨论,但日圆和股市表现决定时机

路透东京8月1日电---日本央行本周将讨论是否放宽货币政策来帮助经济应对日圆剧涨,日圆和股市的变动将决定决策官员是立即采取行动,还是等待更多显示经济受损的证据出现.

部分央行官员愈发担忧,全球经济放慢以及持续的日圆涨势,已经打击企业景气,并令主要依赖出口的日本经济从3月地震中继续复苏的前景蒙阴.

但究竟是该在本周就放宽政策,还是需要再等等,对此央行内部尚未形成共识,因为日本股市表现相对良好,且没有充分的证据显示日圆上涨正在影响企业信心或资本支出计划.

美国达成债务协议为备受打压的美元提供了喘息的机会,推动日圆兑美元略为远离震後数日触及的纪录高点76.25.

然而,美元周一欧洲时段还徘徊在77日圆下方,日本货币当局仍有可能进行外汇干预.若日圆再次跳涨且日股下跌,可能促使日本央行跟进进一步放宽货币政策,使得干预行动更加有效.

以下为央行会议的可能结果:

通过扩大资产购买规模来放宽政策

可能性:很有可能

日本央行总裁白川方明以及副总裁山口广秀均暗示,日圆走势将是决定经济是否需要更多货币刺激的关键.

虽然央行依旧认为稳健的全球经济成长将帮助日本经济在秋季恢复温和复苏,但一些审议委员相信,日圆升值给这种情景构成了一定风险.

政策会议记录显示,在最近几次利率会议上,九名审议委员会成员中至少两位已经暗示,可能需要进一步放宽政策.如果日圆本周进一步攀涨,可能导致更多决策官员倾向于放宽政策.

可能以扩大日本央行10万亿(兆)日圆资产购买基金的形式来放宽政策,该基金的购买品种包括民间债券和政府公债.

暂不放宽政策,警告未来行动

可能性:有可能

日本央行必须改变有关日本经济即将温和复苏的基准情景设想,才能有充足理由支持进一步放宽政策.

但部分委员不认为这是必需的,因为经济数据已经显示出口和工业产出正在反弹,且消费者信心也在改善.

一个担忧是,如果日本央行放宽政策来抑制日圆,那麽很快就会面临要求进一步行动的市场压力.由于央行可动用的政策选项愈来愈少,央行希望能避免这种情况出现.

再说也不能保证目前放宽政策就能确保长期内的日圆涨势受控.对于美国经济成长乏力以及债信评级被下调的担忧将继续打压美元,仍是触发日圆新一轮涨势的潜在因素.

政府也可能施压日本央行购买更多债券,在政府今年稍晚制定震後重建的第三轮大规模追加预算之际,阻止债券收益率上升.央行可能希望将这项工具留到以後动用.

恢复量化宽松,购买长期日本公债

可能性:极不可能

无论市场的行为如何,央行都没打算采取激进的刺激措施,至少目前是如此.

一些分析师认为,扩大央行资产购买资金池的步子太小且谨慎,无法取得期望的效果,因此主张采取"大爆炸"的方式,比如将长期公债购买规模自当前的每年21.6万亿日圆大幅提高.

除非全面爆发危机,否则央行极度不愿这麽做,担心此举被视为事实上是在印钞来为政府支出提供资金,而这是一家独立央行的大忌.(完)