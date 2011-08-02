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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 10:33 BJT

《外汇动态》美元/日圆因触发停止单而跳升,关注日本央行动向

0201GMT---美元/日圆JPY=一度高见77.85,因挂在77.70附近的停止单被触发,美元/日圆随後回落至77.40附近.

交易商正在关注日本当局干预的迹象,此前日本经济新闻报导称,日本正准备进行干预.78日圆下方料挂有更多停止单.

日本财务大臣野田佳彦表示,尤其是今日,他正在密切关注汇市走向.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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