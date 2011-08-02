《中国报摘》--其他报纸重要消息8月2日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**中国信息报**
--在通胀压力居高不下、A股市场频繁震荡的背景下,保本基金成为资金最为青睐的"避风港"之一.统计显示,截至6月底今年获批和发行的保本基金已达12只,超过了过去八年的发行总量.今年前五个月成立的10只保本基金平均首募规模超过27亿份,远超同期新基金的平均规模.
--近日举行的2011煤焦钢产业链投资研讨会称,面对国内不断增长的通胀压力,紧缩的货币政策,加上对房地产的调控等因素,下半年铁矿石需求增长预计将继续放慢,甚至可能出现滞涨情况.
**中国工业报**
--中国石化工业联合会会长李勇武称,下半年石化行业经济总体上仍将延续平稳较快增长态势,全年有望达到或超过预期;但新型煤化工、轮胎和电石法PVC行业有必要降温,因其项目大多投资巨大,能源资源消耗量大,盲目扩张产能和布点上项目会进一步加剧行业产能过剩局面.
**证券时报**
--依托电子商务行业的高速增长,第三方支付市场上半年业绩靓丽.中国电子商务研究中心报告显示,截至6月,第三方支付达到8,300亿元人民币.预计未来几年仍将呈现稳定增长趋势,至2012年第三方支付市场规模将达22,500亿元.
**每日经济新闻**
--北京市房地产交易管理网数据显示,7月北京取得预售许可证期房住宅(不含保障房)项目有16个,合计提供4,292套住宅,仅为上月四成多;7月新上市期房住宅签约套数仅303套,签约率为7.1%.供应量和签约率均创近四个月新低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。