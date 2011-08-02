〔路透基点〕三一重工3.50亿美元三年期贷款的额度分配情况出炉

路透香港8月1日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,三一重工股份有限公司的3.50亿美元等额三年期定期贷款的额度分配情况已经浮出水面.

四家初始受托主办行和账簿管理人--澳新银行(澳盛银行,ANZ),汇丰控股,苏格兰皇家银行和渣打银行--各自承担3,750万美元.法国东方汇理银行作为同等地位的受托主办行和账簿管理人,承担3,500万美元贷款.

其它受托主办行里面,Intesa Sanpaolo和Maybank各自承贷3,500万美元,Scotiabank承贷2.70亿港元.

作为主办行的中国建设银行(亚洲)承贷3,000万美元.其它三家高级参贷银行--恒生银行,Westpac和韩国产业银行各自承贷1,000万美元.

三一国际发展有限公司为借款人,由三一重工来担保,包含全部费用的最高费率为220个基点,较Libor加码185个基点.

所筹资金将用于一般性公司运营.协议在上周末签署.

三一重工的母公司三一集团此前在3月获得1.755亿美元的三年期再融资,由花旗集团和大新银行承办.该笔定期贷款由中国进出口银行提供全面担保,含全部费用的价码为122.5个基点,较libor加码97.5个基点.