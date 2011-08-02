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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 10:29 BJT

〔中国新债〕深圳燃气周五将发行3亿元短融,期限一年

路透北京8月2日电---中国深圳市燃气集团股份有限公司(601139.SS)周二公告称,将于周五

(5日)在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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深圳燃气 11 3 12 8/5簿记建档 华夏银行 AA+ 8/8 8/9

(601139.SS)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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