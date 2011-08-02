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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 10:34 BJT

〔日本股市〕受美国经济疑虑拖累早盘收跌,关注当局干预风险

路透东京8月2日电---日本股市日经指数周二早盘收跌1.3%,受美国制造业数据疲弱和担忧美国主权债务评级或将下调的拖累,但日本政府当局干预外汇市场的风险加剧,提供盘势支撑.

日本财务大臣野田佳彦称,正与日本央行和其他国家就日圆涨势密切沟通.[ID:nCN1869079]

日经指数.N225早盘收跌报9,833.81点,,抹去上日涨幅.盘初一度跌至9,825.55点.东证股价指数.TOPX挫跌1.0%至842.91点.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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