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亚洲 | 2011年 8月 2日 星期二 10:41 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在近期高位下方,稍晚澳央行公布利率决议

路透悉尼/惠灵顿8月2日电---新西兰元和澳元周二在近期高位下方交投,澳洲央行稍後将公布利率决议、全球经济担忧以及日圆有可能受到干预,都令投资者态度谨慎.

澳洲央行利率决议公布前,澳元兑美元AUD=D4报1.0978美元,上日纽约市场报1.0969美元.上周澳元曾触及1.1081美元的29年高位.

由于全球经济的不确定性,澳洲央行有可能不会升息.

澳洲央行将在0430GMT公布决议,多数分析师预计利率将维持在4.75%不变,不过有一定加息机率,因过去连续两个季度核心通胀率都意外处于上档.

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