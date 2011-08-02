〔澳新汇市〕澳元和新西兰元在近期高位下方,稍晚澳央行公布利率决议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月2日电---新西兰元和澳元周二在近期高位下方交投,澳洲央行稍後将公布利率决议、全球经济担忧以及日圆有可能受到干预,都令投资者态度谨慎.
澳洲央行利率决议公布前,澳元兑美元AUD=D4报1.0978美元,上日纽约市场报1.0969美元.上周澳元曾触及1.1081美元的29年高位.
由于全球经济的不确定性,澳洲央行有可能不会升息.
澳洲央行将在0430GMT公布决议,多数分析师预计利率将维持在4.75%不变,不过有一定加息机率,因过去连续两个季度核心通胀率都意外处于上档.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。