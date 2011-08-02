〔中国票据市场〕转贴利率小幅上行,月初银行信贷规模仍偏紧

路透上海8月2日电---中国票据市场转贴利率报价周二小幅上行.月初,银行信贷规模并未能如愿宽松;前期持续紧绷的资金面虽终获缓解,但并不会立即传导至票据市场.受此影响,利率仍处于高位.

"存准那麽高,存款都理财了,当然没有规模,"华东一银行交易员表示.

自去年初以来,央行已12次上调存款准备金率,目前大型金融机构存准率达到21.5%历史高位.

华北一银行交易员表示,月初票据市场本应迎来信贷规模、资金的双宽松,但当前票据市场利率仍没有明显的松动迹象,可见前期银监会对票据市场的严厉监管冲击仍未消除.

对于银行间资金面的缓和未能拯救票据市场,她认为,主要是机构对後期流动性心存疑虑,普遍是三思而後行,市场成交积极性受限.如果资金面能持续向宽,或许会为票据市场带来一线曙光,不过目前看来,资金面的不确定性因素仍然很多.

中国银行间市场资金面周二偏于宽松.央行今日有220亿元正回购到期,货币市场资金面得以补血,流动性继续转宽松,回购利率几乎全线下行.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4415/7.8985 8.8190/8.2450 9.3845/8.6472

上日 8.3350/7.8020 8.7494/8.1750 9.2645/8.5152

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变动 +10.65bp/+9.65bp +6.96bp/+7.00bp +12.00bp/+13.20bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略有下行**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.9093%,较上日的6.9303%下行.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.6047/3.5337 3.3980/3.3430

上日 3.6680/3.6060 3.3991/3.3392

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)