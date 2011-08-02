《美国金融分析》美国债信评级倘若遭降会牵动谁的心弦?

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国财政的诸多挑战已为金融市场所熟知
* 推动利率的将是经济而非债务评级
* 在债务上限争辩期间,利率依然持低
路透纽约8月1日电---今年或将有至少一家评级机下调美国AAA级别的信用评级,这引发的疑问是:谁会在乎呢?
尽管听起来可能有些怪异,但真若调降评级,或许只是在金融市场掀起小小涟漪,而非轩然大波.
由于华盛顿围绕提高债务上限和避免违约展开长时间激烈争辩,市场有足够的时间来消化评级机构标准普尔、穆迪和惠誉或将调低美国债信评级的想法.
"市场参与者拥有与评级机构一样的信息,"美国大和证券株式会社首席分析师Michael Moran指出,"(这些信息)应已体现在利率中."
两家评级机构称,4万亿(兆)美元的削减赤字措施将让他们确认美国的AAA评级.而必须给美国选民一个交代的国会议员同意的减赤规模不足2.5万亿美元,且近期实施的只是其中一部分.
这意味着标准普尔可能在未来几天或数周内调低美国评级.而穆迪倾向于确认美国评级,但调低评级展望至负面,表明或将在未来12-18个月内调降评级.
尽管如此,历史经验表明降低评级将不会引发一些人担忧的债市恐慌.日本在10多年前失去AAA评级,它的利率水平却还处于发达国家中最低的行列.
正像现在日本一样,市场的最大问题是美国经济趋疲,而减赤协议的削减开支举措恐将导致美国经济增长进一步放缓.
财政紧缩计划通常会遏制开支,就业增长和通货膨胀,它们是债券收益率(殖利率)的最大推手.
此外,投资者认为,美国所处形势与希腊等陷入危机的国家大不相同.尽管债台高筑,美国仍有能力偿付债务,美国公债仍可变现且需求可观.
债市表现是主权债务忧虑情况的终极裁判,美国债券收益率持低表明,市场并没有使希腊债券收益率在该国财政危机期间飙升那样的焦虑情绪.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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