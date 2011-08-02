《美国金融分析》美国债信评级倘若遭降会牵动谁的心弦?

* 美国财政的诸多挑战已为金融市场所熟知

* 推动利率的将是经济而非债务评级

* 在债务上限争辩期间,利率依然持低

路透纽约8月1日电---今年或将有至少一家评级机下调美国AAA级别的信用评级,这引发的疑问是:谁会在乎呢?

尽管听起来可能有些怪异,但真若调降评级,或许只是在金融市场掀起小小涟漪,而非轩然大波.

由于华盛顿围绕提高债务上限和避免违约展开长时间激烈争辩,市场有足够的时间来消化评级机构标准普尔、穆迪和惠誉或将调低美国债信评级的想法.

"市场参与者拥有与评级机构一样的信息,"美国大和证券株式会社首席分析师Michael Moran指出,"(这些信息)应已体现在利率中."

两家评级机构称,4万亿(兆)美元的削减赤字措施将让他们确认美国的AAA评级.而必须给美国选民一个交代的国会议员同意的减赤规模不足2.5万亿美元,且近期实施的只是其中一部分.

这意味着标准普尔可能在未来几天或数周内调低美国评级.而穆迪倾向于确认美国评级,但调低评级展望至负面,表明或将在未来12-18个月内调降评级.

尽管如此,历史经验表明降低评级将不会引发一些人担忧的债市恐慌.日本在10多年前失去AAA评级,它的利率水平却还处于发达国家中最低的行列.

正像现在日本一样,市场的最大问题是美国经济趋疲,而减赤协议的削减开支举措恐将导致美国经济增长进一步放缓.

财政紧缩计划通常会遏制开支,就业增长和通货膨胀,它们是债券收益率(殖利率)的最大推手.

此外,投资者认为,美国所处形势与希腊等陷入危机的国家大不相同.尽管债台高筑,美国仍有能力偿付债务,美国公债仍可变现且需求可观.