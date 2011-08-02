菲尔普斯盼望伦敦奥运会上与索普一较高下

(本文由路透中文网编译提供)

如果明年伦敦奥运会上伊恩・索普选择男子200米自由泳，菲尔普斯急切期盼与他一较高下，上演又一次“世纪之赛”。他在上海游泳世锦赛闭幕後的一天在一小型记者会上说：“200米自由泳会成为很有意思的比赛。”2006年退役的索普後现已回归泳池，且把目标瞄准了明年的伦敦奥运会。(完)