菲尔普斯盼望伦敦奥运会上与索普一较高下

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
如果明年伦敦奥运会上伊恩・索普选择男子200米自由泳，菲尔普斯急切期盼与他一较高下，上演又一次“世纪之赛”。他在上海游泳世锦赛闭幕後的一天在一小型记者会上说：“200米自由泳会成为很有意思的比赛。”2006年退役的索普後现已回归泳池，且把目标瞄准了明年的伦敦奥运会。(完)
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。