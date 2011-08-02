〔中国钢铁〕钢协将推中国铁矿石指数,料下半年钢铁产量增速续放缓(更新版2)

(新增更多细节和背景)

* 钢协编制的中国铁矿石价格指数将于8月试运行

* 上半年钢企为矿石涨价多支付160亿美元

* 预计下半年钢铁产量增速进一步放缓

* 目前中国钢铁产能已达8亿吨

路透北京8月2日电---上半年铁矿石价格大涨,已拖累中国钢铁业为此多支付成本高达约160亿美元.而为争取全球最大铁矿石消费国的话语权,中国钢铁工业协会计划于8月试推出中国铁矿石价格指数.

中钢协副会长张长富在周二举行的信息发布会上并称,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.他并对路透表示,今年国内粗钢产量预计将达6.8-7亿吨.

"铁矿石是我们中国钢铁企业使用最大的一种原料,对于它的价格水平我们当然有发表意见的责任.我们的目标就是科学的、客观的、公正的,实事求是的反应中国铁矿石价格信息,"张长富表示.

他表示,钢协拟推的中国铁矿石指数将于10月按周正式向社会公布.

对于国际三大矿山采用的普氏价格指数,张长富表示并不关注,不予评价.

自从铁矿石长协定价体系去年崩溃之後,三大矿山淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)、必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)转向基于普氏矿石指数等的季度定价、月度定价,甚至现货定价.

谈及该指数的市场影响力时,他表示,"不存在好像发布一个指数就可以引导价格,左右价格,取代话语权,我觉得对它言之过早,言之太高.我们也没有这种想法,我们只想客观公正的反应现状."

截至目前,中国国内至少有四家机构已推出了中国铁矿石指数,除中钢协外,还包括中联钢、新华社、Mysteel(我的钢铁)等.国际上则有普及率相对较高的普氏矿石指数和TSI等指数.

**上半年为矿石涨价多付160亿美元**

中钢协介绍,其编制的"中国铁矿石价格指数"拟由"国产铁矿石价格指数"和"进口铁矿石价格指数"两个分项指数组成.

其中,国产铁矿石价格指数是以14个省区市、32个矿山区域的干基铁精矿价格作为计算基础;进口铁矿石价格以钢协和五矿商会会员企业有关数据为依据,并参考八个国内港口进口铁矿石市场成交价格作为基本数据,最後加权计算出"中国铁矿石价格指数".

张长富表示,上半年由于铁矿石进口价格大幅上涨,多支出外汇160.1726亿美元,增加钢铁行业成本1,041.1亿元人民币.

海关数据显示,上半年进口铁矿石平均到岸价格为每吨160.89美元,创历史最高水平,比去年同期每吨上涨47.92美元,涨幅42.41%.

中钢协并表示,受进口铁矿石价格大幅上涨影响,其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.

**下半年供需矛盾尖锐**

中钢协指出,中国下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出,钢企将面临更大的资金压力,生产高成本仍将持续.

数据显示,2010年中国生产粗钢62,665万吨,同比增长9.3%;同期钢材出口有较大恢复,全年出口钢材4,256万吨,同比增长73.1%.

产能过剩一直是中国钢铁业的痼疾,中国政府虽三令五申削减产能,但效果甚微.另据中钢协副秘书长迟京东介绍,目前中国钢铁产能已达8亿吨,其中逾4亿吨产能未经国家核准.

该协会副秘书长屈秀丽并表示,目前趋紧的货币政策使钢企面临规模及资金成本压力,项目资金受到影响,但并未影响到企业的生产经营.

中国工信部周二表示,预计今年全年钢产量将达到6.9-7亿吨,比上年增加6,000至7,000万吨,下半年生产水平或低于上半年[ID:nCN1869701](完)