〔中国债市动态〕现券收益率续稳但成交稀疏,信用债尤为惨淡

路透上海8月2日电---中国银行间债市周二现券收益率早盘延续盘整格局.虽然资金面继续回暖,但现券成交依然较为清淡,机构对信用风险的忧虑未散,使得信用产品乏人问津.中长债方面虽有买盘,收益率却无明显波动.

美国债务上限问题虽未完全解决,但两党达成暂时性的妥协,令其短期内再推出第三轮量化宽松政策(QE3)的可能性降低,虽不会对债市产生直接的影响,但有利于国内宏观政策的稳定.

"感觉国内债市还是受国内政策影响大些,美债对国内债市没有直接影响",上海一券商交易员称.

不过他也指出,美国债务问题暂时得到解决,对于国内货币政策的稳定也有一定的积极作用,预计8月份的政策面将较为平静.

华东一券商交易员并指出,在高企的存款准备金率下资金面较为脆弱,短债受到严重挤压,中长债则受影响相对较小,而且收益率目前正处于高点,这都是中长债成为机构近期首选的原因,但在通胀还有可能创新高等制约下,收益率短期还将僵持.

剩馀期限近10年的国债110015券tCN110015=CFXS最新成交收益率4.05%,与上日主要成交区间相差无几.(完)