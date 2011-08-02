版本:
中国
中国财经 | 2011年 8月 2日 星期二 11:02 BJT

〔标题新闻〕中国携程网第二季每ADS获利0.27美元,营收增长20%至8.86亿元人民币

注:ADS为美国存托股份

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB4872]

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐